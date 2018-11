خلال جلسة استماع.. محامي ترامب السابق يقر بتضليل الكونجرس

المتوسط:

خلال جلسة استماع بشأن اتصالاته مع روسيا، أقر مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، بالذنب على خلفية تقديمه إفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ.

وجاء إقرار كوهين بالذنب، خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن وسائل إعلام أميركية.

واعترف المحامي السابق أمام المحكمة أيضا، بأنه ضلل البرلمانيين الأميركيين بشأن مشروع ترامب العقاري في روسيا.

وتقول تقارير إنه أطلع المحقق الخاص، روبرت مولر، على تفاصيل بشأن المصالح التجارية لترامب مع موسكو، بما في ذلك الجهود التي بذلت لبناء برج في موسكو، والتي استمرت حتى خلال الحملة الرئاسية، وهو ما يتعارض مع إصرار ترامب على عدم وجود صلات تجارية تجمعه بموسكو.

