رئيس تونس: القضاء الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة

خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنَّ القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، في إشارة إلى القضية التي أثارتها هيئة الدفاع عن الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

وأضاف السبسي، أن “العالم أجمع يعلم بالجهاز السري للنهضة” التي حكمت البلاد من 2011 حتى 2014، مشيرا إلى أن الحركة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت، قبل أيام، عن معطيات جديدة عن الجهاز السري للنهضة، إذ قالت إنه كان يخطط، عام 2013، لاغتيال السبسي والرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند.

وأكد وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، أن القضاء استدعى 6 مسؤولين أمنيين للاستماع إلى أقوالهم بشأن قضية الجهاز السري لحركة النهضة.

