رئيس البرازيل المنتخب يجري محادثات مثمرة مع مستشار ترامب

عقد رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو، اليوم الخميس، ما وصفه بالمحادثات "المثمرة" مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي توقف في ريو دي جانيرو في طريقه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال بولسونارو عبر موقع "تويتر" للتواصل إن الاجتماع كان "جيدا للغاية ومثمرًا".

وكتب بولتون أيضا على "تويتر": "استمتعت بمناقشة واسعة ومثمرة للغاية مع بولسونارو.

ووجه بولتون دعوة لبولسونارو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة.

وأضاف بولتون: "نتطلع إلى شراكة ديناميكية مع البرازيل".

وحضر الاجتماع إرنستو أراووجو وزير خارجية بولسونارو المقبل، ووزير الدفاع القادم فيرناندو أزيفيدو إي سيلفا ومستشار الأمن القومي القادم أيضا أوجوستو هيلينو.

ويقارن كثيرون بين اليميني المتطرف بولسونارو، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في أول يناير، و ترامب بسبب خطابه القومي وهجومه على وسائل الإعلام، حيث يتشابه الاثنان في عديد من الأمور.

وتعهد ترامب "بالعمل عن كثب" مع بولسونارو، ولكن ليس من الواضح بعد إلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا العلاقات بين بلديهما.

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