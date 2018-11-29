الكرملين: روسيا لم تتلق تأكيدا بشأن إلغاء لقاء ترامب وبوتين

ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية نقلا عن الكرملين أن روسيا لم تتلقى أي تأكيد بشأن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع نظيره فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف فى تعليقات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس: "إذا تم إلغاء اللقاء خلال قمة مجموعة العشرين فى بيونس أيرس، سيكون أمام بوتين ساعتين إضافيتين على البرنامج لعقد لقاءات مفيدة على هامش القمة".

وأضاف بيسكوف:" إننا نطير إلى الأرجنتين.. حتى الآن لم نشاهد سوى التغريدة فقط وتقارير وسائل الإعلام، لا يوجد لدينا معلومات رسمية".

وكان ترامب قال في تغريدة على موقع "تويتر": إنه ألغى اجتماعا مقررا سلفا مع الرئيس بوتين بسبب أزمة بحرية بين روسيا وأوكرانيا، شملت احتجاز سفن أوكرانية يوم الأحد الماضى.

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