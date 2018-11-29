ترامب يلغي اجتماعه مع بوتين في الأرجنتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان مقررا على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر لدى مغادرته متجها إلى قمة العشرين "في ظل حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا من روسيا إلى أوكرانيا قررت إنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان مقررا على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر لدى مغادرته متجها إلى قمة العشرين "في ظل حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا من روسيا إلى أوكرانيا قررت إنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية إلغاء الاجتماع المقرر سلفا مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأرجنتين. أتطلع إلى قمة مهمة مرة أخرى فور حل هذا الوضع

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