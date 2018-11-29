ترامب يلغي قمة مرتقبة مع بوتين في الأرجنتين

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس اجتماعا كان مقررا على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب ترامب على حسابه بتويتر، ” استناداً إلى حقيقة أن السفن والبحارة لم يتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين.. أتطلع إلى قمة ذات معنى مرة أخرى بمجرد حل هذا الوضع!”.

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