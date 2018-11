المتوسط:

أفادت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، بـ تدمير منصة إطلاق صاروخ باليستي تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمالي اليمن، قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضي السعودية.

وأشارت قيادة التحالف، إلى أن المنصة المدمرة كانت موجودة في مديرية الصفراء، لافتة إلى أن الميليشيات الانقلابية حاولت من خلال هذه المنصة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية، حيث أضافت “أنه جرى اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي”.

ونفى التحالف المزاعم التي روجت لها الميليشيات الموالية لإيران، عبر منصاتها الإعلامية المضللة، بشأن استهداف موقع عسكري سعودي، وإيقاع خسائر بالأرواح والمعدات.

The post «التحالف العربي» يُعلن تدمير منصة صواريخ حوثية في صعدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية