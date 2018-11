مشكلة فنية تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة «ميركل» المتوجهة لقمة العشرين

المتوسط:

أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية بتنفيذ طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المتوجّهة إلى قمة مجموعة العشرين هبوطاً اضطراريا في ألمانيا.

وقالت المستشارية، قرابة الساعة 20,20 إنّه “إثر مشكلة فنية هبطت الطائرة الحكومية بسلام في كولونيا قبل بضع دقائق”، ولم توضح المستشارية متى ستستأنف ميركل رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية ولكن وكالة الأنباء الألمانية “دي بي إيه” نقلت عن مراسلين لها يرافقون المستشارة في رحلتها أنّ ميركل ستستقل مساء الخميس طائرة أخرى للوصول إلى بوينوس آيرس.

والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء، بحسب “دي بي إيه”.

