340 مليون دولار كلفة المهاجرين غير القانونيين على كندا

بلغت كلفة المهاجرين بشكل غير قانوني الى كندا حتى نهاية العام 2017 قرابة 340 مليون دولار ، وفق ما أعلنته هيئة الميزانية الكندية .

وقال مسؤول الميزانية في البرلمان الكندي إيف جيرو ، إنه طبقا لحساب جميع التكاليف منذ لحظة وصول المهاجرين إلى كندا، وحتى يتم التوصل إلى قرار بشأن مطالباتهم انتهى إلى أن التكاليف سوف تصل إلى 396 مليون دولار في 2019-2020 .

وأوضح جيرو أن هذه التكاليف لا تشمل تلك التكاليف التي تتحملها المقاطعات والبلديات الكندية كما أوضح أن الأرقام الفيدرالية تشير إلى أن التكاليف التقديرية التي تتحملها مقاطعة أونتاريو وحدها تبلغ 200 مليون دولار للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين في تلك المقاطعة والذين عبروا الحدود بين كندا والولايات المتحدة .

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