المكسيك تقيم مساكن جديدة للمهاجرين الراغبين في دخول أمريكا

أعلنت السلطات المكسيكية الخميس أنه سيجري نقل أكثر من 6 آلاف مهاجر من بلدان أمريكا الوسطى موجودين حاليا في استاد رياضي بمدينة تيخوانا على الحدود بين المسكيك والولايات المتحدة، إلى مساكن جديدة بعيدا عن منطقة الحدود.

وقال ممثل الحكومة المحلية ليوبولدو جيريرو لمحطة تليفزيون "ميلينيو"، إن مقر الإقامة الجديد يقع في "منطقة أبعد قليلاً" ولكن مساحته أكبر لاستقبال المهاجرين.

ولم يحدد جيريرو موعدا لنقل المهاجرين إلى المساكن الجديدة.

ووصل أكثر من 7000 مهاجر إلى مدينتي تيخوانا ومكسيكالي الحدوديتين بهدف دخول الأراضي الأمريكية.

ووصلت واحدة من القوافل إلى تيخوانا بعد السير لمسافة أكثر من 4500 كيلومتر.وكان أول أفراد القافلة غادر شمال هندوراس يوم 13 أكتوبر الماضي.

وبحسب السلطات المحلية، يقيم أكثر من 6 آلاف شخص يقيمون في الاستاد الرياضي، الذي يفترض أنه يتسع لنصف العدد فحسب.

وقالت محطة تلفزيون "تيليفيزا" إن المهاجرين ينامون في العراء، أو داخل خيام.

ولا يجد المهاجرون ما يكفي من طعام أو شراب أو رعاية طبية، حسبما قالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح للمهاجرين بعبور الحدود إلى داخل الولايات المتحدة.

وقد تخلى بعض المهاجرين عن خطط عبور الحدود، وقرروا العودة إلى ديارهم أو البدء في إجراءات للبقاء في المكسيك.

أما الذين يريدون دخول الولايات المتحدة، فيواصلون التوافد على تيخوانا.

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