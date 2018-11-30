إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة

قصفت إسرائيل مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، مساء الخميس.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية: "إن صاروخين استهدفا إحدى كتائب اللواء 90 في محيط جبل الشيخ بمحافظة القنيطرة، مصدرها منطقة تل أبو الندى في جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل، واقتصرت على أضرار مادية فقط ".

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للقصف الإسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب دمشق.

وتعرضت مواقع عسكرية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق لقصف عدة مرات خلال العام الجاري كان آخرها بداية شهر مايو الماضي.

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