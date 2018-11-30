وردة: باوك وعدني بمساعدتي على الرحيل إن وصل عرض جيد

تحدّث عمرو وردة لاعب باوك اليوناني عن مستقبله، عقب ظهوره في مواجهة تشيلسي الإنجليزي بالدوري الأوروبي مساء الخميس.

باوك سقط برباعية نظيفة أمام البلوز في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة 12، ووردة ظهر بديلا بين شوطي اللقاء.

اللاعب الدولي المصري قال في تصريحات لمحطة “بي إن سبورتس” بعد المواجهة: “واجهنا فريقا ينافس على الدوري الإنجليزي، إنه أحد أفضل الأندية في العالم. لدينا فريق جيد، و5000 مشجع زحفوا خلفنا لمساندتنا، ولذا هي فرصة للتعلم”.

مضيفا: “أتمنى أن نواصل بشكل جيد في الدوري ونفوز باللقب”.

وعلّق وردة على ظهوره في المواجهة بالشوط الثاني: “حاولت أن أساعد الفريق، دخلت أثناء تأخرنا بهدفين دون رد، وقدّمنا عرضا جيدا في الشوط الثاني وسنحت لنا فرص على مرمى تشيلسي”.

وعن مستقبله وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق، قال وردة: “عقدي مستمر مع باوك، لكن لو تلقيت عرضا جيدا من أي مكان كبير، فالنادي سيساعدني ولن يقف في طريقي، هكذا أخبروني”.

مبديا أمله في الفوز بمباراة الجولة السادسة أمام باتي والتأهل للدور المقبل: “المباراة الأخيرة على أرضنا، هزمنا باتي 4-1 في الذهاب على ملعبه، ولذا سنلعب على الفوز والتأهل”.

وكانت تقارير يونانية ذكرت في الأيام الماضية أن اللاعب خرج من حسابات المدرب، وبات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واردة للغاية.

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