مواعيد مباريات الجمعة 30 نوفمبر 2018.. صدام عربي بين الزمالك والاتحاد

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 30 نوفمبر 2018، والقنوات الناقلة والمعلقين.

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صدام الزمالك والاتحاد يقام على استاد بتروسبورت في تمام السابعة مساء، مباراة تنقلها أبو ظبي الرياضية 2، ويعلق عليها عصام عبده.

وفي نفس الدور، يحل الهلال السعودي ضيفا على النفط العراقي، بتمام الرابعة عصرا، ويعلق عليها عامر عبد الله وحازم عبد السلام.

وفي الدوري السعودي، يقود عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي فريقهما أهلي جدة في مواجهة الفيحاء، بالخامسة والنصف مساء. تُنقل عبر السعودية الرياضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا