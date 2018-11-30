بالفيديو – إشبيلية يفوّت فرصة التأهل.. ودينامو كييف إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي

فشل إشبيلية الإسباني في حسم تأهله مبكرا إلى الدور التالي من الدوري الأوروبي، بسقوطه بهدف نظيف على أرض مضيفه ستاندر دو لييج البلجيكي، في ملعب موريس دوفرسان، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة.

موسى دجينيبو سجل هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 60، قبل أن يتحصل بابلو سارابيا لاعب إشبيلية على بطاقة حمراء في الدقيقة 68.

خسارة إشبيلية جمدت رصيده عند 9 نقاط وأجلت حسم مقعدي المجموعة للجولة المقبلة، خصوصا مع وصول رصيد ستاندر دو لييج إلى 9 نقاط أيضا.

وفي المباراة الأخرى، فاز كراسنودار الروسي على ضيفه آكهيسار سبور التركي بهدفين مقابل هدف واحد.

سيرجينيو سجل هدف الضيوف في الدقيقة 24، قبل أن يعادل يوري جازينسكي النتيجة في الدقيقة 49.

هدف انتصار كراسنودار سُجل عن طريق المهاجم أري في الدقيقة 57.

ليرفع كراسنودار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ويكفيه التعادل في الجولة السادسة حتى يتأهل. بينما فشل آكهيسار سبور في حصد نقطته الأول.

وفي المجموعة 11، تأهل دينامو كييف الأوكراني إلى الدور الثاني، بفوزه على مضيفه أستانا الكزخي بهدف دون رد.

بنجامين فيربيتش سجّل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 29، ليضمن وصول الأوكران إلى الدور الثاني بعد رفع رصيدهم إلى 11 نقطة في الصدارة، مع تجمد رصيد أستانا عند 8 نقاط في المركز الثاني.

المباراة الأخرى شهدت فوز رين الفرنسي على مضيفه يابلونيك التشيكي بهدف دون رد، سجّله كليمنت جرينيير في الدقيقة 55.

ليرفع رين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، لتكون مباراته أمام أستانا في الجولة الأخيرة بمثابة النهائي الذي سيحدد هوية المتأهل الثاني رفقة دينامو كييف.

بينما تجمد رصيد يابلونيك عند نقطتين في قاع المجموعة.

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