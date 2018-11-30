بالفيديو – بشيكتاش يحقق فوزا ملحميا وينعش آماله.. وتعادل رينجرز وفياريال يؤجل الحسم

اشتعلت المجموعة السابعة من الدوري الأوروبي، بتعادل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي أمام ضيفه فياريال الإسباني دون أهداف، على ملعب إبروكس.

المواجهة شهدت بطاقة حمراء لـ دانييل كاندياس لاعب رينجرز في نهاية الشوط الأول.

المواجهة شهدت عدة فرص حقيقية للضيف الإسباني الذي احتاج الانتصار لضمان الصعود، إلا أنها انتهت سلبية في نهاية الأمر.

ليرفع فياريال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما رفع رينجرز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز رابيد فيينا النمساوي على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب أوتكريتي.

زي لويس سجّل هدف سبارتاك الوحيد في الدقيقة 20، قبل أن يقلب رابيد المباراة بهدفين بواسطة ميرت مولدور وفيليب شوبسبرجر في الدقيقتين 80 و90.

رابيد رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع فياريال، بينما تجمد رصيد سبارتاك عند 5 نقاط.

المجموعة الثامنة بدورها شهدت سحق أينتراخت فرانكفورت الألماني لضيفه أوليمبيك مرسيليا الفرنسي بأربعة أهداف دون رد، على ملعب كومرتسبانك أرينا، ليضمن صدارة المجموعة.

لوكا يوفيتش سجّل هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يضيف لويس جوستافو الهدف الثاني في الدقيقة 17 بالخطأ في مرماه.

بونا سار لاعب مرسيليا سجّل هدفا عكسيا جديدا في الدقيقة 62 ليعمّق جراح الفرنسيين، قبل أن يعود يوفيتش ويختتم أهداف فرانكفورت في الدقيقة 67.

ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 15 نقطة في القمة، ويتجمد رصيد مرسيليا عند نقطة واحدة في القاع.

المباراة الأخرى بنفس المجموعة شهدت فوز أبولون ليماسول القبرصي على لاتسيو الإيطالي بهدفين دون رد، على ملعب نيو جي.إس.بي.

دافيد فاوبالا سجل الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف ساشا ماركوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الخسارة لم تؤثر على تأهل لاتسيو المسبق برصيد 9 نقاط، فيما رفع أبولون رصيده إلى 4 نقاط بعد أن حقق فوزه الأول.

وفي المجموعة التاسعة تبقى كل الاحتمالات مفتوحة مع عدم تأهل أي فريق وعدم خروج أي فريق.

مالمو السويدي تعادل على ملعبه أمام جينك البلجيكي بهدفين مقابل مثلهما.

أليخاندرو بوزويلو وجوزيف باينتسيل أعطيا تقدما مباغتها لـ جينك في الدقيقتين 42 و53.

إلا أن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة بواسطة هدفين عن طريق أوسكار ليفيكي وماركوس أنتونسون في الدقيقتين 65 و67.

ليرفع مالمو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، ويرفع جينك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول.

وفي المباراة الأخرى أنعش بشيكتاش التركي آماله، بفوزه على مضيفه ساربسبورج النرويجي بـ3 أهداف مقابل هدفين.

أصحاب الأرض تقدموا بهدفين في الدقيقتين 1 و6 عن طريق رشاد محمد وتوبياس هينتس، قبل أن يعود الأتراك بعزيمة حديدية.

يرمين لينز قلّص الفارق في الدقيقة 61، قبل أن يعقبه فاجنر لوف بالتعادل سريعا في الدقيقة 66.

هدف الانتصار سُجل بواسطة يرمين لينز في الدقيقة الأخيرة، مهديا انتصارا ثمينا لأبناء إسطنبول، رفعوا به رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساربسبورج عند 5 نقاط في المركز الرابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا