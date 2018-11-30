اعادة تشغيل مصنع الميثانول بشركة سرت

ايوان ليبيا – وكالات

بعد توقف عن التشغيل دام أكثر من سنة بدأت إدارة التصنيع بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بإعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول.

وقال مراقب انتاج الميثانول عيسى الفارسي الخميس «جرى إعادة تشغيل المصنع بصورة آمنة والوصول إلى حمولة 55% من الحمولة التصميمية وبمعدل إنتاج يومي بلغ 600 طن متري يتم شحنها إلى وحدة الشحن بإدارة المرافق».

وأضاف: « سبب توقف المصنع طيلة هذه الفترة هو عطل في أنابيب المهذب الحراري حيث تم الكشف على الأنابيب واستبدال 19 أنبوبا واستبدال عامل المساعد الحراري لعدد 75 أنبوبا».

ولفت إلى أن «العاملين بالمصنع تكاتفوا جميعا في إصرار وتحدٍ لكل الظروف من أجل إعادة تشغيل المصنع رغم الظروف الصعبة والنقص الحاد في العمالة».

وأشار إلى أن إنتاج الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة للشركة كمادة خام وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من مصنعي الميثانول ألف طن متري يومياً ويتم تصدير معظم إنتاج المصنعين للخارج.

يذكر أن مادة الميثانول عبارة عن مركب كيميائي كحولي على هيئة سائل عديم اللون ذو رائحة مميزة وهو سام جداً وقابل للاشتعال، ومن أهم استعمالاته استخدامه في صناعة العديد من المركبات الكيميائية مثل صناعة الفورمالدهايد و حامض الخليك وصناعة غراء الخشب والمستحضرات الطبية واللدائن وأعلاف الحيوان وكوقود للمركبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا