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تركيا تشتري أحدث أسلحة روسيا بالليرة التركية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

هدد الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات “أف-35” لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا. [إنترنت]

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستلم منظومة الدفاع الجوي “إس-400” الروسية أواخر 2019، وأن الشراء سيكون بالعملة المحلية.

حيث قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين:

“سنستلم منظومة إس-400 الروسية أواخر عام 2019 والشراء سيكون بالعملة المحلية”.

هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح خلال زيارته لواشنطن مؤخراً، بأن شراء منظومات صواريخ “إس-400” الروسية مسألة محسومة مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الصفقة.

من جهته هدد الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات “أف-35” لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا.

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