بالفيديو.. الجيش المصري يستعرض أحدث أسلحته

نشر الجيش المصري عبر المتحدث باسمه العقيد أركان حرب “تامر الرفاعي” فيديو خاصاً بمعرض الأسلحة الدولي “إيديكس-2018″، حيث ظهرت فيه مجموعة من الأسلحة الروسية المتطورة.

وظهر في الفيديو الذي أطلقه الجيش المصري، منظومة الدفاع الروسية “إس-400″، ومقاتلات سوخوي “تي-50″، ومروحيات “كا-52” (التمساح)، بالإضافة إلى السفينة الحربية البرمائية “زوبر” المحمولة على وسادة هوائية.

ووفقا للفيديو، سيتم الكشف عن أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، في المعرض المصري الأول للسلاح الذي سيعقد في الفترة من 3-5 ديسمير المقبل.

