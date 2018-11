الكرملين: لم نتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء «ترامب» اللقاء مع «بوتين» في الأرجنتين

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء الرئيس الأمريكي لقائه مع الرئيس الروسي على هامش قمة “العشرين” في الأرجنتين.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: “نحن ذاهبون إلى الأرجنتين، وليس لدينا معلومات رسمية بشأن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين”.

وأضاف :”نحن رأينا التغريدات وتابعنا وسائل الإعلام الأمريكية عن إلغاء اللقاء، وإن كان الوضع كذلك فان الرئيس بوتين سيكون لديه بضع ساعات لإجراء لقاءات مفيدة على هامش القمة”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت اليوم الخميس أن ترامب ألغى لقاءه مع بوتين على هامش قمة “العشرين” في الأرجنتين بسبب حادثة مضيق كيرتش واحتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية مع طاقمهم.

