استهداف منصة صاروخ باليستي باليمن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس ، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة/مديرية الصفراء،

حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة. وفي حينه تم اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي.

وأضاف المالكي: “ادعت الميليشيا الحوثية عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات”، مؤكداً أن “التحالف ينفي صحة ما تدعيه الميليشيا الحوثية الإرهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً”.

