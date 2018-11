وجّه القضاء الفرنسي إلى موظف حكومي بارز، اليوم (الخميس)، تهمة التجسّس لحساب كوريا الشمالية، وفقاً لمصدر قضائي.

وكانت أجهزة الاستخبارات الفرنسية اعتقلت مساء الأحد الماضي بونوا كينوديه وهو أحد كبار المسؤولين الإداريين في مجلس الشيوخ الفرنسي، ويرأس رابطة الصداقة الفرنسية-الكورية.

وقال مصدر قضائي إن كينوديه منع من مغادرة البلاد أو مواصلة عمله في مجلس الشيوخ.

