القبض على 9 عناصر من تنظيم القاعدة فى حضرموت

ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية “القبضة الحديدية” التى تنفذها بدعم من التحالف العربى فى مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.

اليوم الجمعة، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية .

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى اليمن أعلنت الأربعاء الماضى انطلاق عملية “القبضة الحديدية”، لتوسيع الانتشار العسكرى غرب المكلا، عاصمة حضرموت فى اليمن ، مضيفة أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت .

