ايوان ليبيا – وكالات

زيت المحرك من أهم المكونات التي تحافظ على محرك السيارة وتمنحه أداء جيد أثناء القيادة ، فضلاً عن دوره في التقليل من درجة الحرارة وبالتالي حماية أجزاءه من التآكل والتلف ، ونظراً لأهمية هذا المكون في السيارة قد يتدوال عنه بعض المعلومات منها الصحيح ومنها ما ليس له أي أساس من الصحة ، ولعل من أبرز من تداول خلال الفترة الماضية عن محركات السيارات هو طريقة تنظيف زيت المحرك المتسخ في السيارة ، وفهل هذا الأمر صحيح ؟

في التقرير التالي ، سنتعرف سوياً على طريقة تنظيف زيت المحرك المتسخ والمليئ بالشوائب في السيارات ، بالإضافة إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى تسرب زيت المحرك في السيارات ، فقط من خلال السطور التالية :

طريقة تنظيف زيت المحرك في السيارات :

حول كيفية القيام بهذا الأمر ، فيؤكد أحد المتخصصين في مجال صيانة السيارات ، أن القيام بعملية التنظيف ليس بالأمر المرهق على الاطلاق وهي لا تحتاج سوى وضع قطعة من المغناطيس بداخل فلتر الزيت في السيارة أو يمكن تثبيت هذه القطعة أعلى فلتر الزيت في السيارة بشكل جيداً ، هذا الأمر له العديد من الفوائد على محرك السيارة ، من أهمها :

فوائد تثبيت قطعة المغناطيس أعلى فلتر الزيت في السيارة :

حيث يساعد ذلك على التقاط الأجزاء الصغيرة الناتجة عن الاحتكاك وبرادة الحديد الناعمة التي تصدرها أجزاء المحرك أثناء عمله

يساعد هذا الأمر على بقاء لون الزيت صافياً لأطول فترة ممكنه .

كما يساعد ذلك على بقاء الرواسب والشوائب الموجودة في الزيت مترسبه في الفلتر دون الخروج إلى المحرك ، الأمر الذي يساعد في حماية المحرك من التعرض للكثير من الأضرار .

كما تعمل قطعة المغناطيس المثبته على منع انسداد المجرى الخاص بالزيت داخل المحرك ، الأمر الذي يساعد على إطالة عمر المحرك وحماية أجزاءه من التلف .

أما عن الأسباب التي تؤدي إلى نقص مستوى زيت المحرك في السيارة ، فتتمثل في الآتي

تلف براغي الكارتير:

حيث يعد تدهور حالة براغي الكارتير في السيارة وتآكلها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تسرب زيت المحرك في السيارة ، وأحياناً قد يحدث هذا الامر نتيجة خطأ يقوم به الفني أثناء تغيير زيت المحرك، بحيث يقوم بتدويره أكثر من الحد المسموح ، مما يؤدي تسريب زيت المحرك, لهذا ينصح بامتصاص الزيت بواسطة الآلة المخصصة لذلك ، لتفادي الوقوع في هذا الخطأ ولتجنب التعرض لمشكلة تلف البرغي في الكارتير .

الجوان الذي يفصل بين الكارتير وجسم المحرك أو ما يسمى ( بلوك موتور ) :

فقد يؤدي وجود مشكلة في وضع الجوان أو عند انتهاء العمر الافتراضي له إلى حدوث تسريب بزيت المحرك ، ويستدل على هذا الامر من خلال وجود آثار الزيت محاطة بمحرك السيارة أو أسفلها .

الجوان الخاص بالمحرك :

ففي حال وجود مشكلة بجوان المحرك ، فقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث تسريب زيت المحرك ، وقد يتسبب ذلك أيضاً في حدوث تسرب الزيت الخاص بالمحرك إلى أنبوب الماء ، مما قد يؤدي الى اختلاط الزيت بالماء ,

مبرد الزيت :

ففي حال وجود مشكلة في مبرد الزيت أو تلفه ، قد يؤدي هذا الأمر إلى اختلاط الزيت بالماء ، كما يؤدي أيضاً إلى تسرب خارج المحرك أيضا

حلقات المكبس :

يمكن أن تؤدي تلف حلقات المكبس في المحرك إلى حدوث تسرب للزيت إلى غرفة الاحتراق ومن أعراض هذا الأمر هو خروج دخان أزرق من العادم

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