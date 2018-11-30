وسائل إعلام ألمانية تكشف عن تفاصيل جديدة عن حادث طائرة ميركل

كتبت مجلة "شبيجل" الألمانية أن الخلل الفني على متن طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قامت بهبوط اضطراري في مدينة كولونيا، وقع في الأنظمة المسئولة عن اتصال الطائرة بالأرض.

وقالت المجلة إن الوضع على متن الطائرة كان صعبا لحد أنه تم فورا إبلاغ وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بذلك، وكانت سيارات الإطفاء في انتظار هبوط الطائرة في مطار كولونيا، تحسبا للطوارئ.

من جهتها كتبت صحيفة "Welt" أن قائد الطائرة أرسل رمز الطوارئ 7600 بعد 20 دقيقة من إقلاعها، مضيفة أن هذا الرمز يستخدم للإشارة إلى فقدان الاتصال الموثوق مع وحدات تحكم الحركة الجوية.

واعترفت ميركل بأنها عرفت من المضيفين بوقوع حادث ما، وكانت تعتقد في البداية أن شيئا وقع في ألمانيا، وعبرت في الوقت نفسه عن اعتقادها أن هذا الحادث لا يدل على أن الطائرات الرئاسية في بلادها غير موثوق بها.

وأضافت صحيفة "Welt" أن ميركل على الأرجح ستتأخر، بسبب هذا الحادث، عن مراسم افتتاح أعمال قمة العشرين، وأفادت بأن المستشارة ستحاول التوجه إلى بوينس آيرس صباح اليوم الجمعة على متن طائرة عادية.

وكانت وكالة "د ب أ" الألمانية أفادت في وقت سابق بأن خللا فنيا دفع طائرة ميركل للقيام بهبوط اضطراري في مدينة كولونيا أثناء رحلتها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين (G20).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا