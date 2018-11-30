الأمير خالد بن سلمان مغردا على تويتر: المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلها

كتب الأميرخالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية مغردا على "تويتر"عن الزيارة التى أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشاد نجل العاهل السعودي بمستوى العلاقات بين الرياض والقاهرة قائلا: "إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن: "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلها، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولة خارجية شملت الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس.

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