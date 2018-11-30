تقارير – فيفا يقلص عدد الإعارات بعد أقل من موسمين.. تشيلسي في خطر

أشارت تقارير صحفية عدة إلى نية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى تقليص عدد الإعارات للأندية بدءا من موسم 2020-2021 أي بعد ما يقرب من موسم ونصف.

وويتجه فيفا لإقرار تعديلات في قوانينته تنص على تحديد عدد إعارات اللاعبين في الأندية لتتراوح بين 6 أو 8 لاعبين بحسب ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ليس ذلك فقط، التعديلات الجديد ستفرض على الأندية إجراء صفقتين فقط بحد أقصى بين نفس الناديين خلال موسم واحد، وهذا قد يعني أخبارا سيئة لنادي تشيلسي في المقام الأول.

النادي اللندني وصل عدد لاعبيه المعارين إلى 39 لاعبا، وقد كانوا 40 قبل أسبوع حيث أُصيب جمال بلاكمان ليعود من ليدز إلى البلوز مرة أخرى.

وما تتحدث عنه التقارير سيعني أن تشيلسي بحاجة لتحديد مصير 31 لاعبا معارا على الأقل من صفوفه خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

خلال الخمسة أعوام الماضية حقق تشيلسي أرباحا بلغت 150 مليون إسترليني ببيع 5 من لاعبيه فقط وهم: نيمانيا ماتيتش وروميلو لوكاكو كيفن دي بروين وريان بيرتراند وناثان آكي والرباعي الأخير خرج معارا في عمر صغير قبل أن يتم بيعه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا