مزارعون غاضبون في الهند يخرجون في مسيرة نحو البرلمان للشكوى من محنتهم

خرج عشرات الآلاف من المزارعين والعمال الريفيين الهنود في مسيرة نحو البرلمان في العاصمة نيودلهي يوم الجمعة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف العمل وانخفاض أسعار المحاصيل الأمر الذي سبب مشكلات للكثيرين.

والاحتجاج هو واحد من أكبر مظاهر الإحباط من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي تواجه انتخابات عامة صعبة بحلول مايو المقبل. ويشكل مزارعو الهند وعددهم نحو 263 مليونا كتلة انتخابية مهمة.

وقال يوجيندرا ياداف أحد قادة الاحتجاج أثناء سيره وسط حشد "المزارعون يقدمون على الانتحار باستمرار".

وأضاف ياداف الذي يقود مجموعة جاي كيسان أندولان للمزارعين "إنه لأمر مخز ألا يكون لدى الحكومة متسع من الوقت لمن يطعموننا".

ويشعر المزارعون بالإحباط من تراجع أسعار المواد الغذائية، والقيود على التصدير، وسياسات مكافحة التضخم التي تبقي الدخول في المناطق الريفية منخفضة والتحول العام من الاعتماد على الدعم إلى الانفاق على الاستثمار.

وتمثل الزراعة نحو 15 في المئة من اقتصاد الهند وحجمه 2.6 تريليون دولار وهو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ويعمل بها نحو نصف عدد سكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.

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