احداث طرابلس تتسبب بخسائر للشركة العامة للكهرباء بأكثر من مليار دينار

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تكبدت خسائر مالية قاربت المليار و500 مليون دينار بسبب ما تعرضت له خلال الأحداث الأخيرة في جنوب طرابلس، بحسب تصريحات المدير التنفيذي للشركة “علي ساسي”، خلال اجتماع عقده مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة عبد السلام كاجمان.

وبحسب إدارة التواصل والإعلامية بحكومة الوفاق ناقش الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتغطية الأحمال، والاحتياجات الضرورية اللازم توفّرها لتحسين أداء الشبكة.

وأشار “ساسي” إلى أن الشركة قامت خلال فترة الخريف، التي تعد الفترة الأقل أحمالا، بأعمال الصيانة لعدد من الوحدات لتكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء.

وأضاف أن الشركة توصلت إلى الخطوات النهائية لتنفيذ المشروع الاستعجالي، وتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية في كل من محطة غرب طرابلس ومصراتة، بالإضافة لمحطتي طبرق والملودة.

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