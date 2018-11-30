إصابة 18 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في غزة

أصيب 18 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة ودولة الاحتلال تخللت تجمعا ضمن إطار "مسيرات العودة"، كما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان "أصيب 18 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أحداث الجمعة السادسة والثلاثين لمسيرات العودة في شرق قطاع غزة".

وأشار إلى أن بين الجرحى صحفي محلي "أصيب برصاصة من النوع المتفجر في القدم" شرق مخيم البريج وسط القطاع".

وتتكرر المواجهات كل يوم جمعة منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة" في 30 مارس الماضي.

واستشهد 235 فلسطينيا في غزة على الأقل معظمهم بنيران جنود جيش الاحتلال، خلال هذه المواجهات وفي ضربات جوية ومدفعية، منذ اندلاعها، بينما قتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات التي لم تشهد للأسبوع الثالث على التوالي استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا