قراصنة يسرقون بيانات 500 مليون نزيل في فنادق ماريوت

أعلنت سلسلة فنادق ماريوت العالمية، اليوم الجمعة، تعرض قاعدة بيانات نزلائها للقرصنة وسرقة تفاصيل بيانات حوالي نصف مليار نزيل .

وبحسب بيان السلسلة فإنها رصدت وصولا غير مصرح به لقاعدة بيانات نزلاء فنادق "ستاروود" التابعة لها، جاء اكتشاف الاختراق كجزء من تحقيق أجري في وقت سابق من الشهر الحالي، والذي استهدف دراسة هجوم إلكتروني تعرضت له قاعدة بياناتها منذ عام 2014.

وتعتقد الشركة الأمريكية أن عملية الاختراق شملت "ما يصل إلى 500 مليون عميل من نزلاء أحد فنادق ستاروود".

وأضاف البيان أن بيانات حوالي 327 مليون نزيل ممن تعرضت للسرقة تضم تفاصيل مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم جواز السفر وغيرها، من المعلومات الشخصية إلى جانب تفاصيل إقامتهم في الفندق.

كانت ماريوت قد اشتبهت في حدوث الاختراق لأول مرة في سبتمبر الماضي.

يذكر أن مجموعة فنادق "ستاروود" تضم سلاسل "ويستن" و"شيراتون" و"لو ميرديان" و"سانت ريجز" و"دبليو هوتلز.

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