تقرير: كريستنسن ضمن خيارات برشلونة لتدعيم الدفاع

دخل أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي ضمن خيارات نادي برشلونة الإسباني لتدعيم دفاعه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن برشلونة وضع المدافع الدنماركي الشاب ضمن خياراته المحتملة لتدعيم خط دفاعه الذي يحتاج للتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني برشلونة منذ بداية الموسم الحالي من الإصابات المتكررة لنجمه الفرنسي صامويل أومتيتي، مع تراجع مستوى جيرارد بيكيه والاعتماد على المدافع الشاب كليمنت لينجليت.

ولا يشارك المدافع البالغ من العمر 22 عاما في تشكيل تشيلسي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويلعب فقط في مباريات الكأس والدوري الأوروبي.

على جانب آخر تشير تقارير صحفية إنجليزية إلى رغبة اللاعب في البحث عن فريق آخر يجد فيه فرصة للمشاركة، وظهر اسم نادي ميلان الإيطالي ضمن المهتمين بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي – استبعاد كوليبالي وعودة أزارو وانضمام حمدي أمام بتروجيت

وليد سليمان وأحمد جمعة ومحمد صلاح يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كارتيرون ضمن 10 مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب بإفريقيا

بالفيديو – علي غزال: لم أوقع لـ الأهلي حتى الآن.. ولدي عروض أخرى خارج مصر

تقارير – فيفا يقلص عدد الإعارات بعد أقل من موسمين.. تشيلسي في خطر

ثنائي مغربي في ترشيحات كاف لأفضل لاعب صاعد بالقارة السمراء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا