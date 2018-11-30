هدف روبن الأجمل في جولة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن الهدف الأول لأريين روبن لاعب بايرن ميونيخ في شباك بنفيكا هو الأجمل في مباريات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتألق الهولندي وسجل هدفين في سحق النادي البافاري لضيفه البرتغالي بنتيجة 5-1 يوم الثلاثاء.

وسجل اللاعب البالغ عمره 34 عاما بتسديدة متقنة جميلة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية اليسرى لحارس بنفيكا.

🎯 Robben is rewarded for a trademark Robben goal! 👏👏👏#UCL #GOTW pic.twitter.com/v5sPLKLeiD

وضمن بايرن بطل ألمانيا تأهله إلى الدور ثمن النهائي ويحل ضيفا على أياكس الهولندي في الجولة الأخيرة في لقاء يحدد بطل ووصيف المجموعة الخامسة.

وتوج روبن بالبطولة مرة وحيدة كانت مع بايرن في 2013 وكان صاحب هدف الانتصار على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1 في ملعب ويمبلي.

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