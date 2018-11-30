نافاس: فزت بدوري الأبطال 3 مرات.. والآن صرت لا أشارك

أبدى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، إحباطه من ملازمته لدكة بدلاء فريقه، بعد أن كان الحارس الأساسي طوال السنوات الماضية.

نافاس تحدّث إلى محطة “التشرنجيتو” الإسبانية في لقاء سيتم بثه مساء اليوم الجمعة، إلا أن المقطع الترويجي للحلقة أظهر الحارس الكوستاريكي في نبرة إحباط كبيرة.

نافاس قال: “تحوّلت من حارس مرمى فائز بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، إلى حارس لا يشارك”.

¡TIENES QUE VERLO! Keylor pasa por SU MOMENTO MÁS DIFÍCIL en el Real Madrid y NO SE MUERDE LA LENGUA. ¡A las 23:59h tenemos MEGACHIRINGUITO en MEGA! pic.twitter.com/6pacaS3bz3

حارس مرمى ليفانتي السابق فقد مركزه هذا الموسم بعد 3 سنوات بين خشبات ريال مدريد، وذلك عقب استقدام البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي.

المدرب السابق جولين لوبيتيجي أوكل إليه مباريات دوري أبطال أوروبا مع الاعتماد على كورتوا في مباريات الدوري، الوضع الذي لم يستمر مع حضور سانتياجو سولاري.

الرجل الأرجنتيني سلَب مباريات دوري الأبطال من نافاس، فظهر كورتوا في مواجهتي فيكتوريا بلزن وروما، فيما اكتفى نافاس بالمشاركة في مباراة الكأس أمام ميليلة.

نافاس (31 عاما) حضر قادما من ليفانتي في صيف 2014 مقابل 10 ملايين يورو، واكتفى بلعب دور الحارس الثاني خلف إيكر كاسياس الذي رحل بعد عام.

صاحب الـ83 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 ضمن صفقة دافيد دي خيا، إلا أن الصفقة تعثرت، ليقفز نافاس إلى حراسة مرمى ريال مدريد عن طريق الصدفة، قبل أن يثبت جدارته في موسم 20152016، ويثبت أركانه في العامين التاليين حتى وصول كورتوا.

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