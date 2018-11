هبطت طائرة إيرباص “كونراد أدناور” التي تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة العشرين بعد إقلاعها من برلين في مطار مدينة كولونيا مساء الخميس بسبب خطأ فني تعرضت له.

وعادت الطائرة بعد أن حلقت مدة ساعة في رحلتها بالمستشارة عبر أجواء هولندا لتهبط في كولونيا غرب البلاد، حيث أرادت المستشارة أن تستقل طائرة بديلة.

The post عطل فني يُصيب طائرة «ميركل» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا