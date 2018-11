أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أنها ألقت القبض على أسامة عويد الصالح، “أخطر أمنيي” تنظيم “داعش” ومساعد زعيمه أبو بكر البغدادي.

ووصفت “قسد” على موقعها الرسمي الصالح بأنه أحد أخطر إرهابيي “داعش” والمسؤول الأمني للتنظيم في عدة مناطق، بما فيها الرقة ودير الزور، مؤكدة تورط المعتقل في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 40 عملية إرهابية في مختلف مناطق محافظة دير الزور.

وأشارت “قوات سوريا الديمقراطية” إلى أن عناصرها نجحت في احتجاز المتطرف بعد “متابعة ورصد دقيق” من قبل جهاز مكافحة الإرهاب التابع لها، حيث تم تحديد مكان تواجده في قرية الطعانة، في الـ22 من نوفمبر الجاري، ونفذت عملية خاصة لإلقاء القبض عليه حيث وقع في كمين محكوم، ونشرت “قدس” صورا للمتشدد الموقوف.

The post “أخطر أمنيي “داعش” في قبضة قوات سوريا الديمقراطية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا