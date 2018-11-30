بالفيديو – بعد أسبوع من سحق ريال مدريد.. إيبار يتعثر على أرض رايو فاييكانو

حقق رايو فاييكانو فوزه الأول على ملعبه فاييكاس هذا الموسم، وتخطى ضيفه إيبار بهدف دون رد، بافتتاح الجولة 14 من الدوري الإسباني.

إيبار الذي ارتحل إلى العاصمة منتشيا بانتصار كاسح قوامه ثلاثة أهداف دون رد على ريال مدريد في الجولة الماضية، إلا أنه لم يقدر على تقديم عرض مشابه ليوم السبت الماضي.

هدف إيبار الوحيد سُجل بواسطة قائده أدريان إمباربا في الدقيقة 53، بعد لمسة رائعة أعقبت عمل فردي مميز من الظهير أليكس مورينو الذي أرسل عرضية الهدف.

ليحقق إيبار فوزه الثاني إجمالا هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز 19 -قبل الأخير-.

بينما تجمّد رصيد إيبار عند 18 نقطة في المركز العاشر، وفوّت فرصة تخطي ريال مدريد السادس على جدول الترتيب حال انتصاره.

الفوز هو الأول لـ رايو على أي فريق من إقليم الباسك بدوري القسم الأول، منذ فوزه على إيبار كذلك في ملعب إبوروا بشهر أبريل 2015.

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