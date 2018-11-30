بالفيديو – هدف ريال مدريد الرائع في شباك فالنسيا لا ينقذ رأس بينيتث

لطالما اكتسبت مواجهات ريال مدريد وفالنسيا ندية خاصة، تحفل بالمفاجآت ولا يمكن توقع طريقة سيرها.

المواجهة الأشهر على الإطلاق حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2000، وانتصار ريال مدريد الثلاثي الكاسح لا يعبّر مطلقا عن كم الشغب الذي سببه مهاجمو فالنسيا لدفاعات مدريد طوال سنوات سابقة ولاحقة.

غدا يتجدد الصراع بين قطبين أصيلين في الكرة الإسبانية، عندما يحل فالنسيا ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 14 من الدوري.

دعونا نعود بالذاكرة سنوات إلى الوراء، ونشاهد هدفا جميلا سُجل في مواجهة مفصلية بين الفريقين

3 يناير 2015، ريال مدريد يعيش أزمة نتائج وسوء أداء وشرخ في العلاقة بين اللاعبين ومدربهم رافا بينيتث، ليكون مجبرا على الارتحال إلى ملعب المستايا ومواجهة خفافيش فالنسيا.

وعلى عكس المتوقع، بدأ ريال مدريد المباراة بقوة، عمل جماعي مبهر بين ثلاثي الـBBC: كريم بنزيمة، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو، انتهى على هدف مميز بواسطة المهاجم الفرنسي.

لاحقا تعقّدت المباراة وشهدت عدة تقلبات منها بطاقة حمراء في وجه ماتيو كوفاسيتش، ومنها هدف تعادل متأخر لـ باكو ألكاسير الذي أجبر المباراة على الانتهاء 2-2.

ريال مدريد فقد نقطتين في تلك الأمسية، ولكنها كانت تكلفة 3 بطولات في دوري أبطال أوروبا سيفوز بهم الفريق في العامين ونصف اللاحقين، لأنها كانت مباراة المدرب بينيتث الأخيرة، ومن أعقبه يُدعى زين الدين زيدان.

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