بالفيديو – لأول مرة في تاريخه.. كارديف ينتصر للمرة الثانية تواليا على ملعبه

نجح فريق كارديف سيتي في الانتصار على وولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف في افتتاح الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مات دوهيرتي افتتح التسجيل أولا لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 18 قبل أن يثور كارديف على ملعبه في الشوط الثاني.

هدف التعادل عن طريق آرون جونارسون من ضربة مقصية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

ثم هدف صاروخي ولا أروع عن طريق ديفيد هويليت في الدقيقة 77 كتب انتصار كارديف أمام وولفرهامبتون.

انتصار كارديف هو الثالث له في الدوري والثاني على التوالي على ملعبه وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كارديف انتصر على ملعبه أمام برايتون في الجولة الـ 12 ثم خرج لمواجهة إيفرتون وخسر قبل أن يعود على ملعبه وينتصر على وولفرهامبتون.

الموسم الحالي لكارديف هو الثاني له في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم ينجح في أي مرة من تحقيق انتصارين على التوالي على ملعبه.

والآن وأمام وولفرهامبتون حان موعد كتابة التاريخ.

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