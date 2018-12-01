اخبار

ماكرون يجري مباحثات مع بوتين حول أوكرانيا على هامش قمة الأرجنتين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء له في الأرجنتين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات بشأن الأزمة الدولية في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين، أن الرئيسين التقيا اليوم الجمعة، على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وقالت وكالات الأنباء الروسية، إن ماكرون أثار موضوع التفاقم الأخير للأحداث في أوكرانيا، حيث قامت قوات حرس السواحل الروسية قبالة سواحل جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والواقعة على البحر الأسود باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية وإلقاء القبض على أطقمها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن يتوسط ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحل هذا الصراع.

وكان هؤلاء الزعماء الأربعة حاولوا إعادة الحياة لعملية السلام الدولية المتوقفة والخاصة بالحرب الداخلية التي دمرت أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك