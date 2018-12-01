رئيس الصين: بكين تدعم السعودية في حملتها للتغيير الاقتصادي والاجتماعي

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج، وأن الصين تؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة‭ ‬(شينخوا) أن شي قال خلال الاجتماع الذي عقد في بوينس أيرس التي تستضيف اجتماع قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة: إن الصين تولي دائمًا أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية.

ونقلت شينخوا عن شي قوله: إن "الصين تؤيد بقوة السعودية في حملتها من أجل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي وستبقى مع السعودية في القضايا التي تشمل مصالحها الأساسية".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورًا على تويتر للأمير محمد وهو يتحدث مع شي ولكنها لم تذكر تفاصيل مباحثاتهما.

وترتبط الصين والسعودية بعلاقات وثيقة في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن توسع السعودية حصتها في السوق بالصين هذا العام لأول مرة منذ عام 2012 مع أن أدى الطلب الناجم عن إقامة مصاف صينية جديدة إلى إعادة السعودية إلى المنافسة مع روسيا كأكبر مورد لثالث أكبر مشتر للنفط في العالم.

وكانت روسيا قد تفوقت على السعودية كأكبر مورد للنفط الخام للصين خلال العامين الأخيرين بعد أن أدى إنشاء مصاف "صغيرة" خاصة وخط أنابيب جديد إلى زيادة الطلب على النفط الروسي.



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