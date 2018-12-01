وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

واشنطن-العنوان

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما، كما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة.

وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر إن “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وأضاف جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة من 2001 إلى 2009، أن والده جورج هربرت ووكر بوش “كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة”.

ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت جورج بوش الأب مشيدا بـ”التزامه الثابت”. وقال في بيان من بوينوس آيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين “بتميزه وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين”.

من جهته، أكد الرئيس السابق باراك أوباما أن “أميركا خسرت رجلا وطنيا وخادما متواضعا”، مشيدا بعمله الذي سمح “بخفض آفة الأسلحة النووية وتشكيل تحالف دولي واسع لطرد ديكتاتور من الكويت”.

ورأى أن دبلوماسية جورج بوش الأب ساهمت في “إنهاء الحرب الباردة بدون إطلاق رصاصة واحدة”.

وتأتي وفاة جورج بوش الأب بعد أشهر على وفاة زوجته لـ73 عاما بربارا بوش في ابريل الماضي.

ولجورج بوش خمسة أبناء و17 حفيدا. وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

وبعدما بقي ثماني سنوات نائبا للرئيس رونالد ريغن، أصبح جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة.

وتزامنت ولايته الرئاسية التي استمرت من 1989 إلى 1993 مع انتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن في 1990 “النظام العالمي الجديد” وقاد حملة إخراج القوات العراقية من الكويت، لكنه رأى أن التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى قادمة.

ولم ينتخب بوش الذي كان قبل ذلك طيارا حربيا ومديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، لولاية رئاسية ثانية. وهزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديموقراطي بيل كلينتون.

المصدر-وكالات

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