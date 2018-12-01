باريس تسحب لقب مواطنة الشرف من الزعيمة البورمية أونج سان تشي لصمتها عن العنف بحق الروهينجا

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو سحب لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمة البورمية أونج سان تشي في بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتها عن العنف حيال أقلية الروهينجا، بحسب ما أعلنت متحدثة الجمعة.

وأوضح المصدر أنه "بالنظر إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي لوحظت في بورما والعنف والاضطهاد الذي ارتكبته قوات الأمن البورمية ضد أقلية الروهينغا ووصفته الأمم المتحدة بالإبادة، فان رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التي منحت عام 2004 لاونج سان تشي".

وسيصبح الاجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدا في العاشر من ديسمبر.

وقال باتريك كلوجمان مساعد رئيسة البلدية المكلف العلاقات الدولية "انها بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة في تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس" مبديا اسفه ازاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.

وكانت عمدة باريس وجهت في نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق اقلية الروهينجا. وبقيت الرسالة دون رد"، بحسب البلدية.

ولم يسبق للزعيمة البورمية أن نددت بأعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينجا.

وكانت منظمة العفو الدولية سحبت منها جائزة منحتها إياها عام 2009.

كما سحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.

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