تشيتشاريتو: أردت اللعب في ريال مدريد للأبد.. ورونالدو عامل الجميع بشكل رائع

اعترف خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” لاعب وست هام يونايتد، أنه تمنى الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

تشيتشاريتو (30 عاما) لم يخض سوى 457 دقيقة مع فريقه اللندني هذا الموسم، وعاد ليسترجع ذكرياته في العاصمة الإسبانية.

تشيتشاريتو قال في حديثه إلى صحيفة “ماركا” الإسبانية: “اللعب في ريال مدريد كان رائعا، الحياة في إسبانيا كانت رائعة إجمالا. استمعت بالتواجد في النادي الأفضل بالعالم وبالفوز بكأس العالم للأندية. كل لاعب يحلم بأمر مماثل، أحب الشعب الإسباني كثيرا. كانت فترة قصيرة، صحيح، ولكني أردت أن أبقى في مدريد لما تبقى من حياتي، ولكنهم لم يفعّلوا بند أحقية الشراء”.

الهداف التاريخي لمنتخب المكسيكي سمّى أقرب أصدقائه من فترته في ريال مدريد: “سيرخيو راموس، بيبي، كيلور نافاس. ولكني مرحت مع الجميع، ولكني شاركت هؤلاء الثلاثة أمورا أكثر خارج أرض الملعب”.

كما أشاد بـ كريستيانو رونالدو: “كان متوافقا مع الجميع، عاملنا بشكل رائع وعمل بجد كبير، جمعته علاقة مميزة مع كل زملائه”.

تشيتشاريتو لعب معارا في ريال مدريد من مانشستر يونايتد موسم 20142015، وشارك حينها في 33 مباراة، مسجلا 9 أهداف، وصانعا 9 آخرين.

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