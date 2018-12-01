فابريجاس يؤكد استمراره مع تشيلسي لنهاية الموسم

حسم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي قراره بالاستمرار مع فريقه لنهاية الموسم الحالي، نافيا التقارير التي تشير إلى رحيله في شهر يناير عن البلوز.

وقال النجم الإسباني للصحفيين: “يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير لأنتقل له بنهاية الموسم ولكن حتى الآن لم أتحدث مع أحد”.

وأضاف “نعم أنا سأبقى هنا لنهاية الموسم، أنا سعيد وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي ولكن بالطبع أريد أن ألعب أكثر”.

وخرج فابريجاس من التشكيل الأساسي لتشيلسي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ولم يشارك سوى في 48 دقيقة فقط بالدوري الإنجليزي.

ولم يشارك فابريجاس سوى في 4 مباريات فقط مع تشيلسي في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وانضم النجم الإسباني البالغ من العمر 31 عاما لصفوف تشيلسي عام 2014 قادما من برشلونة.

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