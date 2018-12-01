مدرب فالنسيا: لا فارق بين ريال مدريد لوبيتيجي وسولاري

لا يرى مارسيلينو جارسيا تورال مدرب فالنسيا، أن ريال مدريد تبدّل بشكل جذري مع رحيل مدربه السابق جولين لوبيتيجي، وحضور سانتياجو سولاري بدلا منه.

فالنسيا يحل ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو غدا السبت، ليواجه ريال مدريد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

مارسيلينو علّق بشكل متحفظ على أزمة إيسكو الذي لا يشارك كثيرا مع المدرب سولاري: “لا أعرف كيف يتوجب علي الإجابة عن ذلك، كرة القدم لا تتوقف على لاعب بعينه، ولكن على مستوى الفريق بأكمله طوال 90 دقيقة. لا أعرف تفاصيل بشأن إيسكو، ولكن المدرب يبحث دوما عن الحلول الأفضل لفريقه”.

وأضاف بخصوص تغيير المدرب في منافسه: “لا أرى فارق كبير بين ريال مدريد تحت قيادة لوبيتيجي وتحت قيادة سولاري، النتائج لم تكن مرضية مع الأول، والثاني حقق 5 انتصارات في 6 مباريات. ولكن نظام اللعب لم يتغير”.

كما أعلن مارسيلينو عن أنباء سيئة لجماهيره: “رودريجو (مورينو) سيغيب عن المباراة، نأمل أن يكون جاهزا لمواجهة إشبيلية”.

ولا يفضّل مارسيلينو إقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في مدريد: “أعتقد أن الوضع المنطقي والأفضل هو أن يقام النهائي بالشكل الاعتيادي، ولكن هذا لم يكن ممكنا للأسف. الأفضل للكرة الأرجنتينية أن يقام النهائي هناك”.

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