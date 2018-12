ألفيش: من العار إقامة نهائي كوبا ليبرتادوريس في مدريد

انتقد البرازيلي داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان، قرار إقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في العاصمة الإسبانية مدريد.

اللاعب البرازيلي ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعبّر خلاله عن رأيه في قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وقال ألفيش: “بالنسبة لي، لعب مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت خارج أمريكا الجنوبية هو أكبر عارف أشهده كلاعب كرة قدم، وكشخص ينتمي لأمريكا الجنوبية، وكشخص يعتبر أن هذه الرياضة مليئة بالمشاعر والشغف والاحترام”.

مضيفا: “كل هؤلاء الأشخص الذين لم يرتكبوا أي شيء خطأ، لا يتوجب عليهم أن يدفعوا ثمن ما فعله بعض الحمقى. لربما كانت تلك هي الفرصة الوحيدة حتى يشاهدوا بوكا جونيورز وريفر بليت في مباراة نهائية، والآن لم يعد بمقدورهم ذلك بعد أن نُقلَت المباراة إلى أوروبا”.

وأتم: “ليس لي شأن في ذلك، ولكن بصفتي شخص من أمريكا الجنوبية، وكمحب لكرة القدم، ولأجل المنافسة الصحية، شعرت بواجبي أن أعبّر عن رأيي. آمل ألا تقام المباراة في مدريد لأجل كرة القدم الجميلة”.

ألفيش (35 عاما) بدأ مسيرته مع نادي باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عام 2002 بانضمامه إلى إشبيلية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن أمس الخميس عن إقامة المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 9 ديسمبر المقبل.

القرار جاء في أعقاب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير ريفر بليت واعتدائها على حافلة بوكا جونيورز أثناء التوجه إلى ملعب مونومنتال يوم السبت الماضي.

مواجهة الذهاب انتهت 2-2 في ملعب بوكا جونيورز، في انتظار لقاء لقاء الحسم على الأراضي الإسباني.

