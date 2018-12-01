جورباتشوف يشيد بدور جورج بوش الأب في إنهاء الحرب الباردة

أشاد ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، اليوم السبت بدور الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب في إنهاء الحرب الباردة وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وجاءت إشادة جورباتشوف (87 عاما) بعد وفاة جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، عن 94 عاما يوم الجمعة. وأجرى بوش الأب محادثات مع جورباتشوف قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 ووقع معه اتفاقا تاريخيا للحد من التسلح مما أدى لخفض ملحوظ في الترسانة النووية للبلدين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جورباتشوف قوله "الكثير من ذكرياتي مرتبط به، قدر لنا أن نعمل معا في سنوات تغييرات كبرى، كانت أوقاتا مفعمة بالأحداث تتطلب مسئولية ضخمة من الجميع، النتيجة كانت نهاية الحرب الباردة وسباق التسلح النووي". وتابع قائلا "أقدم التحية لمساهمة جورج بوش في ذلك الإنجاز التاريخي. كان شريكا حقيقيا".

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