المكسيك تنصب أول رئيس يساري في تاريخها الحديث.. اليوم

يتولى اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أول رئيس في التاريخ الحديث للمكسيك، مهامه رسميا اليوم السبت، ما يسمح بالتكهن بتغيير عميق في سياسة بلد أنهكه الفساد والعنف والفقر.

ووعد لوبيز أوبرادور الملقب بـ"أملو" (الأحرف الأولى من اسمه الرباعي باللاتينية) وانتخب بصفته معاديا للنظام السياسي. وبعد فوزه الواسع في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الأول من يوليو، والغالبية التي حصل عليها التحالف الذي يقوده حزبه "حركة التجديد الوطني" (مورينا) في البرلمان، سيستفيد من هامش لم يسبق أن تمتع به رئيس مكسيكي من قبل.

وكان لوبيز أوبرادور (65 عاما) حقق أكبر فوز يسجله رئيس في الانتخابات، منذ إحلال التعددية في المكسيك في العام 2000، والأول لمرشح يساري. إلا أنه يرث من سلفه انريكي بينيا نييتو، الذي لا يتمتع بشعبية، سلسلة من المشاكل الكبيرة.

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