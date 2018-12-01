معالجة أوضاع الطلبة في مصر

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكيل وزارة التعليم لشؤون الديون والتعليم العام عادل جمعة، بمعالجة أوضاع الطلبة أبناء «المهجرين» بمصر.

وقال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المندس يوسف المبروك، في بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إن قرار السراج يأتي «في إطار اهتمامه وتعاطيه مع ملف النازحين والمهجرين بالخارج».

واعتصم عدد من الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في مصر، يوم الإثنين الماضي، أمام مبنى الملحقية الثقافية في الإسكندرية احتجاجًا على أوضاعهم التي وصفوها بـ«المأساوية».

وقال أصيل سعيد الجويفي عضو اللجنة الطلابية إن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني «لم تسدد ما عليها من التزامات مالية» إلى الجانب المصري.

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