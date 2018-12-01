جاتوزو يعترف بالمفاوضات مع رونالدو.. ويكشف موقف التعاقد مع فابريجاس

أكد جينارو جاتوزو مدرب ميلان، على المفاوضات التي جمعت ناديه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انتقال الأخير من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

ماسيميليانو ميرابيللي المدير الرياضي السابق لـ ميلان، كان قد صرّح أن الروسونيري دخَل في مفاوضات مع جورجي مينديش وكيل اللاعب، إلا أن الإدارة الصينية السابقة للنادي لم تقدر على إتمام الصفقة.

جاتوزو عندما سُئل عن الأمر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بارما غدا الأحد في الدوري الإيطالي، أجاب: “علمت بشأن إمكانية التعاقد مع كريستيانو، نعم هذا صحيح. تبدّلت العديد من الأشياء بعد ذلك، ولكني أؤكد ما قاله ميرابيللي”.

اسم ميلان ارتبط بعدة أسماء كبرى في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، منها سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي، وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي.

مدرب ميلان أجاب عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الإسباني: “يعجبني سيسك، تماما كما يعجبني مودريتش، وكانتي، وكل لاعب عظيم. ولكن هذه الأسئلة يجب أن توجَه إلى ليوناردو و(باولو) مالديني. لقد ذُكرت العديد من الأسماء، ولكني لا أستطيع أن أجيب على أي من هذه الأسئلة. يعجبني سيسك ولكن ليس هناك ما أؤكده”.

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